Pontoglio si getta nel fiume dopo una discussione e muore annegato identificato il cadavere

(Brescia) – Ha un nome l’uomo che domenica scorsa è stato recuperato morto nelle acque delOglio. Si tratta di T.N., cittadino marocchino senza fissa dimora di 32 anni. L’uomo, che ha precedenti per droga, stava partecipando a un’animatain lingua straniera con altre persone. Un pescatore lo ha visto lanciarsi in acqua nella serata di sabato. L’autopsia, che dovrebbe essere disposta nelle prossime ore, potrebbe aiutare a fare chiarezza su quanto è accaduto. La zona, in quella parte diOglio che corre parallela alla Roggia Castellana, non è nota per la presenza di persone sospette, per assembramenti o altro. Gli unici che la frequentano abitualmente sono i pescatori e coloro che vanno a camminare sulla riva. Non è impossibile, però, che li siano arrivate persone che trovano rifugio in cascine o impianti industriali abbandonati dell’ovest bresciano.