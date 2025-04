Spazionapoli.it - McTominay pazzo di Napoli: messaggio d’amore ai tifosi e promessa Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

Scottsi è raccontato in una lunga intervista: l’annuncio sulloè da brividi e fa sognare iha parlato ai microfoni ufficiali della Lega Serie A per il format “Made in Italy”. Lo scozzese svelato tutte le sue emozioni in questa avventura napoletana e il suo legame col calcio sin da bambino.ha inanzitutto parlato del suo primo approccio col calcio durante l’infanzia:“Sono un calciatore che ha sicuramente un po’ di fuoco dentro di sé quando scende in campo. Il calcio per me significa passione, amore per ie le persone per cui giochi. Quindi sì, amo giocare a calcio sin da bambino. Da ragazzo ero sempre per strada a giocare con i miei amici, avevo molti vicini con cui giocavo sempre a calcio. Ero uno dei più giovani, quindi era più difficile giocare con loro, ma quando eravamo bambini ci divertivamo sempre”.