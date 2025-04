Mkhitaryan Inter notti così rimangono nella memoria Avanti

Mkhitaryan carica tutta l'Inter alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco (questi i convocati dei bavaresi). L'armeno sa bene quanto vale questa partita.SULL'ATTENTI – Dopo aver parlato su Sky Sport e in conferenza stampa, Henrikh Mkhitaryan ha anche parlato ai canali ufficiali del club: «In queste partite devi essere sempre concentrato e focalizzato, non devi mai rilassarti. Pure domani serve concentrazione per 90 o 120 minuti vedremo, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere questa partita. Possiamo creare problemi al Bayern Monaco e vincere la partita».Mkhitaryan sa quanto vale questa partita e carica tutta l'Inter!SOGNO – Sempre su Inter TV, Mkhitaryan ha risposto così alla domanda sulla finale di Istanbul del 2023: «Abbiamo costruito tanto su quella finale, abbiamo imparato e migliorato.

