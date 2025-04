Napolipiu.com - È UNA MANOVRA ILLEGALE: Leclerc sanzionato dalla FIA | Sconta la penalità nel prossimo GP

È UNAFIAlanelGP">Il monegasco protagonista di un inizio stagione complesso: ora arriva anche la decisione della FIA.Charlesè arrivato alla settima stagione in Ferrari con l’ambizione di trasformare il talento in vittorie, ma anche con il peso di un’attesa sempre più impaziente. Considerato da molti uno dei piloti più brillanti della sua generazione, il monegasco continua a essere il volto del progetto sportivo della Scuderia di Maranello. Un ruolo da protagonista che, nel 2025, deve però convivere con nuove sfide, sia dentro che fuori la pista.L’arrivo di Lewis Hamilton in rosso ha acceso i riflettori sul box Ferrari più che mai. Due piloti affamati, due leader naturali e una monoposto, la SF-25, che ha promesso tanto nei test ma ha subito mostrato limiti importanti nella prima parte di stagione.