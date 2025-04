Lanazione.it - Pfas e schiume antincendio: esposto in 36 procure

Arezzo, 15 aprile 2025 – Un gruppo di associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato unalla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35italiane – per chiedere verifiche sulla possibile contaminazione danei presididei Vigili del Fuoco, in particolare durante le esercitazioni con schiumogeni contenenti PFOA (una delle sostanze). L’iniziativa nasce anche dalla mobilitazione dei familiari di tre vigili del fuoco del comando di Arezzo, deceduti per glioblastoma in meno di due anni. Le associazioni firmatarie dell'chiedono accertamenti sanitari sui VVF, analisi ambientali nei 36 presidiitaliani e l’avvio di un’indagine epidemiologica nazionale. Nell’si chiede inoltre di verificare se, nonostante il Regolamento europeo 2020/784 che vieta l’uso di PFOA, queste sostanze siano state ancora impiegate in contesti operativi, mettendo a rischio non solo i VVF ma anche la cittadinanza.