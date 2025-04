Al Museo del ’900 di Mestre la grande mostra con i capolavori del MuMa di Le Havre

mostra interroga il ruolo dell’arte nei momenti più difficili della storia. “Arte Salvata. capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre”, ospitata al Museo del ’900 di Mestre fino al 31 agosto 2025, non è soltanto una raccolta di capolavori sopravvissuti: è un dialogo tra due città segnate dal secondo conflitto mondiale, e ricostruite attorno alla cultura, tra passato e presente, tra distruzione e memoria. A raccontarlo sono cinquantuno opere provenienti per la prima volta in Italia dal Musée d’Art Moderne André Malraux, una delle più importanti collezioni impressioniste di Francia, seconda solo al Musée d’Orsay, simbolo della rinascita architettonica e culturale di Le Havre dopo i bombardamenti del 1944.Curata da Marianne Mathieu e Géraldine Lefebvre, l’esposizione è promossa dalla Fondazione di Venezia con il sostegno di Intesa Sanpaolo e si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Linkiesta.it - Al Museo del ’900 di Mestre la grande mostra con i capolavori del MuMa di Le Havre Leggi su Linkiesta.it In un tempo che rimette in discussione le certezze della pace, unainterroga il ruolo dell’arte nei momenti più difficili della storia. “Arte Salvata.oltre la guerra daldi Le”, ospitata aldeldifino al 31 agosto 2025, non è soltanto una raccolta disopravvissuti: è un dialogo tra due città segnate dal secondo conflitto mondiale, e ricostruite attorno alla cultura, tra passato e presente, tra distruzione e memoria. A raccontarlo sono cinquantuno opere provenienti per la prima volta in Italia dal Musée d’Art Moderne André Malraux, una delle più importanti collezioni impressioniste di Francia, seconda solo al Musée d’Orsay, simbolo della rinascita architettonica e culturale di Ledopo i bombardamenti del 1944.Curata da Marianne Mathieu e Géraldine Lefebvre, l’esposizione è promossa dalla Fondazione di Venezia con il sostegno di Intesa Sanpaolo e si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Potrebbe interessarti anche:

"Arte salvata" al Museo del '900 di Mestre

Al Museo del '900 di Mestre prende vita Arte Salvata. Capolavori oltre la guerra dal MuMa di Le Havre, una mostra che racconta la forza dell'arte nel resistere alla distruzione e nel farsi memoria ...

Banca Generali, al Museo del 900 talk sul valore dell’arte contemporanea

MILANO (ITALPRESS) – Per il settimo anno consecutivo Banca Generali si conferma al fianco del Comune di Milano come Main Sponsor della Milano Art Week (1-6 aprile 2025), consolidando il proprio ...

I “turisti“ di Cattelan al Museo del ’900. Accordo con il Comune per cinque anni

Dalla donazione definitiva, come per “L.O.V.E.“, il Dito Medio in piazza Affari, al comodato d’uso gratuito per cinque anni di “Turisti“ nel Museo del Novecento. Ormai l’artista Maurizio Cattelan ci ...

Arte salvata Al Museo del ’900 di Mestre la grande mostra con i capolavori del MuMa di Le Havre. Per la prima volta un museo francese presta parte della sua raccolta impressionista. Ecco dove. Il museo M9 ospita una mostra dedicata a Giacomo Matteotti. Burtynsky: Extraction / Abstraction - Mostra - Venezia Mestre - M9 - Museo del ’900. Inaugurata la mostra fotografica “BURTYNSKY: Extraction/Abstraction”. Arte, a Mestre l'urlo espressionista del Novecento con Edvard Munch, a Venezia l'oro di El Greco: le attività. Ne parlano su altre fonti