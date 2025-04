A Parigi debutto in grande stile per la nuova cuvée di prestigio Veuve Cliquot E lo chef Mattia Trabetti ci regala due ricette a tema Poi nella Champagne la maison apre il suo giardino a passeggiate e degustazioni

debutto in grande stile. Per il suo, La grande Dame Veuve Clicquot 2018 ha scelto Parigi, il Jardin des Plantes e una rosa di 12 chef stellati con una precisa vocazione: ascoltare la natura, esaltare il mondo vegetale nel piatto. Ed è nato così il Garden Gastronomy Summit, che ha accompagnato la nuovissima cuvée di Champagne in un viaggio cromatico dal buio della notte all’albeggiare, dallo Zenith al crepuscolo. Viaggi, riparte il treno ad alta velocità tra Milano e Parigi X O, più in particolare, da “Il lato oscuro della Luna“ di Enrico Crippa (Piazza Duomo, Alba), dove s’incontrano caviale, sedano e noci, alle “Radici” di Domingo Schingaro (Due Camini, Savelletri) che sono quelle del cipollotto selvatico, alla “Luce ascendente” di Mattia Trabetti (Alto, Fiorano Modenese), con il tocco solare della mostarda di mandarino. Iodonna.it - A Parigi, debutto in grande stile per la nuova cuvée di prestigio Veuve Cliquot. E lo chef Mattia Trabetti ci regala due ricette a tema. Poi, nella Champagne, la maison apre il suo giardino a passeggiate e degustazioni Leggi su Iodonna.it A una vera signora si addice unin. Per il suo, LaDameClicquot 2018 ha scelto, il Jardin des Plantes e una rosa di 12stellati con una precisa vocazione: ascoltare la natura, esaltare il mondo vegetale nel piatto. Ed è nato così il Garden Gastronomy Summit, che ha accompagnato la nuovissimadiin un viaggio cromatico dal buio della notte all’albeggiare, dallo Zenith al crepuscolo. Viaggi, riparte il treno ad alta velocità tra Milano eX O, più in particolare, da “Il lato oscuro della Luna“ di Enrico Crippa (Piazza Duomo, Alba), dove s’incontrano caviale, sedano e noci, alle “Radici” di Domingo Schingaro (Due Camini, Savelletri) che sono quelle del cipollotto selvatico, alla “Luce ascendente” di(Alto, Fiorano Modenese), con il tocco solare della mostarda di mandarino.

