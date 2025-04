Il Cristo redentore di Maratea compie 60 anni È ora del restyling

compie sessant'anni, ma servono interventi urgenti”. Così il sindaco di Maratea Cesare Albanese. “I segni del tempo lasciati sul Cristo, particolarmente visibili sulle dita, vanno rimossi – chiarisce il primo cittadino – è necessario ripristinare il sistema parafulmine e restituire l'originaria lucentezza al suo manto. Dobbiamo intervenire subito e fare in modo che la statua torni al suo antico splendore”. Era il 1965 quando il Conte Stefano Rivetti fece costruire una statua commemorativa, un colosso in cemento e marmo di Carrara che si erge sul Monte San Biagio a strapiombo sul Golfo di Policastro. Il redentore, tra i più alti al mondo, si richiama al Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro, lo sguardo però è rivolto verso la terra e le braccia sono aperte in un gesto che richiama ad accogliere la comunità. Agi.it - Il Cristo redentore di Maratea compie 60 anni. È ora del restyling! Leggi su Agi.it AGI - “La statua simbolo della Perla del Tirrenosessant', ma servono interventi urgenti”. Così il sindaco diCesare Albanese. “I segni del tempo lasciati sul, particolarmente visibili sulle dita, vanno rimossi – chiarisce il primo cittadino – è necessario ripristinare il sistema parafulmine e restituire l'originaria lucentezza al suo manto. Dobbiamo intervenire subito e fare in modo che la statua torni al suo antico splendore”. Era il 1965 quando il Conte Stefano Rivetti fece costruire una statua commemorativa, un colosso in cemento e marmo di Carrara che si erge sul Monte San Biagio a strapiombo sul Golfo di Policastro. Il, tra i più alti al mondo, si richiama aldel Corcovado di Rio de Janeiro, lo sguardo però è rivolto verso la terra e le braccia sono aperte in un gesto che richiama ad accogliere la comunità.

Potrebbe interessarti anche:

Brasile, messaggio per Papa Francesco sulla statua del Cristo Redentore

Immagini e messaggi di auguri per una pronta guarigione a Papa Francesco sono stati proiettati la sera di giovedì 27 febbraio sulla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile. Messaggi ...

Messaggio di sostegno al Papa sulla statua del Cristo Redentore

Immagini e messaggi di auguri per una pronta guarigione a Papa Francesco sono stati proiettati la sera di giovedì 27 febbraio sulla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile. Messaggi ...

La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson girerà il sequel quest’estate a Cinecittà

La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson girerà il sequel quest’estate a Cinecittà Mel Gibson darà il via alle riprese dell’atteso sequel di La Passione di Cristo, apparentemente intitolato La ...

Il Cristo redentore di Maratea compie 60 anni. È ora del restyling!. «Il Cristo Redentore di Maratea è in pericolo», l'allarme del Consorzio turistico. «Subito un intervento di restauro». Maratea: "Rendere maggiormente fruibile l’area del Cristo che ogni estate registra alcune decine di migliaia di visitatori". L'appello. Maratea e Rio de Janeiro l’abbraccio «Redentore». Maratea e Rio de Janeiro unite per i 90 anni della Statua del Cristo Redentore carioca. Non solo mare: 5 cose da fare a Maratea a ottobre (se ami l’avventura). Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Il Cristo redentore di Maratea compie 60 anni. È ora del restyling! - AGI - “La statua simbolo della Perla del Tirreno compie sessant’anni, ma servono interventi urgenti”. Così il sindaco di Maratea Cesare Albanese. “I segni del tempo lasciati sul Cristo, particolarment ...

trmtv.it riferisce: Maratea, appello per restaurare il Cristo Redentore - Un appello per restaurare il Cristo Redentore di Maratea (Potenza) è stato lanciato dal Consorzio turistico della Perla del Tirreno ...

Come scrive ansa.it: Consorzio turistico Maratea, restaurare la statua del Cristo - Un appello per restaurare il Cristo Redentore di Maratea (Potenza) è stato lanciato dal Consorzio turistico della Perla del Tirreno, che, in un comunicato "accende nuovamente i riflettori sulla statua ...