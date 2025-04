Roland Garros 2025 l’entry list Sinner e Musetti guidano la folta pattuglia azzurra a Parigi

l’entry list provvisoria del Roland Garros 2025, che si terrà dal 25 maggio all’8 giugno. Per quanto riguarda il singolare maschile, sono ben nove i tennisti italiani certi di entrare direttamente nel tabellone principale del secondo Slam stagionale senza dover passare dalle qualificazioni.Oltre al numero uno del mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (fresco finalista di Montecarlo), la pattuglia azzurra potrà contare anche su Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Ad oggi sarebbe fuori di un solo posto Luca Nardi, che dovrebbe dunque riuscire ad accedere al main draw Parigino.Saranno dunque con ogni probabilità almeno dieci gli italiani presenti nel tabellone principale dell’evento più importante dell’anno sulla terra battuta, in attesa di capire se qualcun altro si aggiungerà al gruppo tramite le qualificazioni. Oasport.it - Roland Garros 2025, l’entry list: Sinner e Musetti guidano la folta pattuglia azzurra a Parigi Leggi su Oasport.it Archiviato pochi giorni fa il Masters 1000 di Montecarlo, è stata pubblicataprovvisoria del, che si terrà dal 25 maggio all’8 giugno. Per quanto riguarda il singolare maschile, sono ben nove i tennisti italiani certi di entrare direttamente nel tabellone principale del secondo Slam stagionale senza dover passare dalle qualificazioni.Oltre al numero uno del mondo Jannike Lorenzo(fresco finaa di Montecarlo), lapotrà contare anche su Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Ad oggi sarebbe fuori di un solo posto Luca Nardi, che dovrebbe dunque riuscire ad accedere al main drawno.Saranno dunque con ogni probabilità almeno dieci gli italiani presenti nel tabellone principale dell’evento più importante dell’anno sulla terra battuta, in attesa di capire se qualcun altro si aggiungerà al gruppo tramite le qualificazioni.

