Riqualificazione della Stazione Centrale di Milano al via i lavori con Grandi Stazioni Retail e Fs

lavori per la Riqualificazione della Stazione Centrale di Milano da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il gruppo Fs. L'obiettivo è di renderla "più funzionale, confortevole, efficiente e accogliente per tutti i viaggiatori" dopo quasi 20 anni dall'ultima ristrutturazione. I lavori - spiegano Grandi Stazioni Retail ed Fs - prevedono una rivisitazione dei percorsi verticali, con la sostituzione dei tappeti mobili con scale mobili di ultima generazione, che saranno "più efficienti e meno ingombranti". In questo modo sarà più agevole spostarsi tra diversi livelli della Stazione, rendendo più facile l'accesso ai binari, "riducendo i tempi di percorrenza per i viaggiatori e migliorando l'orientamento all'interno della Stazione". Per mantenere inalterata la funzionalità e garantire la continuità dei servizi minimizzando i disagi, i lavori saranno suddivisi in 4 fasi. Quotidiano.net - Riqualificazione della Stazione Centrale di Milano: al via i lavori con Grandi Stazioni Retail e Fs Leggi su Quotidiano.net Partono iper ladida parte diin collaborazione con il gruppo Fs. L'obiettivo è di renderla "più funzionale, confortevole, efficiente e accogliente per tutti i viaggiatori" dopo quasi 20 anni dall'ultima ristrutturazione. I- spieganoed Fs - prevedono una rivisitazione dei percorsi verticali, con la sostituzione dei tappeti mobili con scale mobili di ultima generazione, che saranno "più efficienti e meno ingombranti". In questo modo sarà più agevole spostarsi tra diversi livelli, rendendo più facile l'accesso ai binari, "riducendo i tempi di percorrenza per i viaggiatori e migliorando l'orientamento all'interno". Per mantenere inalterata la funzionalità e garantire la continuità dei servizi minimizzando i disagi, isaranno suddivisi in 4 fasi.

Potrebbe interessarti anche:

Milano, la stazione Centrale si fa bella: parte la nuova riqualificazione

Milano, 15 aprile 2025 – Al via un progetto di riqualificazione della stazione di Milano Centrale da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il Gruppo Fs Italiane, per renderla più ...

Molestano i passeggeri al Metropark della Stazione Centrale, poi uno di loro picchia i poliziotti: arrestato

In manette, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è finito un giovane di 22 anni originario del Marocco, che è stato anche denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a ...

Vienna, allarme terrorismo: evacuata la stazione centrale

Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia austriaca sembra abbia lanciato “un allarme terrorismo” alla stazione centrale di Vienna. Immediato è stato “l’ordine di lasciare” lo snodo ...

Milano, la stazione Centrale si fa bella: parte la nuova riqualificazione. La stazione Centrale si trasforma: al via i lavori per rinnovare lo scalo con un cantiere in 4 fasi. Al via la riqualificazione della Stazione Centrale di Milano. Grandi Stazioni Retail: al via progetto di riqualificazione della stazione di Milano Centrale. Milano | Centrale – Cantiere Dropcity nei Magazzini Raccordati: dicembre 2024. Milano, tutti i dettagli dell'Atlante dei quartieri: dalla Centrale a piazza Axum, la mappa degli interventi nella «città del futuro». Ne parlano su altre fonti

Segnala ansa.it: Al via la riqualificazione della Stazione Centrale di Milano - Partono i lavori per la riqualificazione della Stazione Centrale di Milano da parte di Grandi Stazioni Retail in collaborazione con il gruppo Fs. (ANSA) ...

Come scrive msn.com: Milano, la stazione Centrale si fa bella: parte la nuova riqualificazione - Nuovo restyling dopo quasi vent’anni dall’ultimo per la stazione che nel 2024 ha registrato oltre 9 milioni di transiti. Tutte le novità e le fasi dei lavori che si concluderanno entro il 2026 ...

Riporta milanotoday.it: La stazione Centrale si rinnova: al via i lavori nello scalo da oltre 9 milioni di viaggiatori - La stazione Centrale si rinnova. Nuovi tappeti mobili per spostarsi all’interno dello scalo ferroviario e migliorare la gestione degli spazi con un cantiere diviso in quattro fasi e lavori che ...