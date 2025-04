Li raddrizzeranno tagliando pezzi di osso

Justcalcio.com - “Li raddrizzeranno tagliando pezzi di osso” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 07:43:00 Il web è in trepidazione:Gianluca Zambrottagiocatore del FC Barcelona dal 2006 al 2008 E Campione del mondo con Italia nel 2006ha parlato nel Podcast BSMT Di Gianluca Gazzoli Su di lui genu varo che soffre e le sue gambe particolari curve verso l’esterno che sono diventate virali negli ultimi tempi.Gianluca Zambrotta soffre di ginocchio a Varo: “Nel tempo le mie gambe si sono arcuate”Il Genu Varo, noto anche come Varo Varo Knee, è una deformità del ginocchio in cui le gambe hanno un legame all’esterno.I medici mi guardano e mi chiedono comeGianluca Zambrotta“Durante la mia carriera non ho avuto un infortunio importante. Sono stato gestito tre volte del menisco interno; al momento non li ho a sinistra oa destra, quindi nel tempo le mie gambe si sono inarcate e oggi sono un modello di laboratorio per molti chirurghi”, ha spiegato l’ex ex ” COME, Bari, Juventus, Milano E Chiassone Di gambe arcuate.

Zambrotta e le cosce a bancarella: «I dottori mi chiedono come faccio a camminare. Devo operarmi alle ginocchia. Zambrotta e le cosce a bancarella: "I dottori mi chiedono come faccio a camminare. Devo operarmi alle ginocchia". Media e social. Ne parlano su altre fonti