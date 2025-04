Diverse prigioni in Francia hanno subito dei violenti attacchi

Francia numerose prigioni sono diventate bersaglio di violenti attacchi. A Tolosa, nel sud-ovest del Paese, sono stati esplosi quindici colpi con un’arma semiautomatica, indirizzati al portone d’ingresso del carcere cittadino; in altre strutture, invece, qualcuno ha dato fuoco a varie automobili presenti nei parcheggi. Non si sa ancora quasi nulla riguardo a eventuali responsabili: su alcune macchine è apparsa la scritta, fatta con delle bombolette di vernice spray, DDPF, acronimo di Droit des prisonniers français (ovvero Diritti dei carcerati francesi), che qualche media accosta a movimenti anarchici e di estrema sinistra.Gérald Darmanin, il ministro della Giustizia, ha fatto riferimento all’accaduto definendolo un «attacco coordinato», che ha collegato alle riforme del sistema penitenziario annunciate di recente dal governo. Metropolitanmagazine.it - Diverse prigioni in Francia hanno subito dei violenti attacchi Leggi su Metropolitanmagazine.it Nella notte tra lunedì e martedì, innumerosesono diventate bersaglio di. A Tolosa, nel sud-ovest del Paese, sono stati esplosi quindici colpi con un’arma semiautomatica, indirizzati al portone d’ingresso del carcere cittadino; in altre strutture, invece, qualcuno ha dato fuoco a varie automobili presenti nei parcheggi. Non si sa ancora quasi nulla riguardo a eventuali responsabili: su alcune macchine è apparsa la scritta, fatta con delle bombolette di vernice spray, DDPF, acronimo di Droit des prisonniers français (ovvero Diritti dei carcerati francesi), che qualche media accosta a movimenti anarchici e di estrema sinistra.Gérald Darmanin, il ministro della Giustizia, ha fatto riferimento all’accaduto definendolo un «attacco coordinato», che ha collegato alle riforme del sistema penitenziario annunciate di recente dal governo.

Francia: incendi e spari, prigioni in rivolta in varie parti del Paese

