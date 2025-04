11 Aprile 2025 – Incontro tra Vladimir Putin e l’inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump Steve Witkoff

Incontro a San Pietroburgo tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff, dopo circa quattro ore e mezzo.L'Argentina ha ottenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi) un nuovo prestito da 20 miliardi di dollari.L'Onu ha denunciato come in due settimane Israele abbia demolito 100 edifici, con oltre 120 sfollati, in Cisgiordania.Una bomba è esplosa questa sera vicino alla sede di Hellenic Train, la società ferroviaria greca controllata dall'italiana Ferrovie dello Stato, nel centro di Atene.Le autorità di Stati Uniti e Ucraina hanno ripreso il dialogo relativo a un possibile accordo per lo sfruttamento delle terre e dei minerali rari ucraini da parte degli Usa.L'ospedale da campo della Croce rossa nella Striscia di Gaza "esaurirà le scorte entro due settimane".

