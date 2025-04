Decreto Bollette 182 i sì alla fiducia

fiducia in Aula alla Camera sul Decreto Bollette. Il via libera alla fiducia è arrivato con 182sì dall'aula di Montecitrio. 113 i no e 4 gli astenuti. Il voto finale sul Decreto entro domani. Il provvedimento dovrà poi passare all' esame del Senato e va convertito entro il 29 aprile. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.00 Il governo ha posto lain AulaCamera sul. Il via liberaè arrivato con 182sì dall'aula di Montecitrio. 113 i no e 4 gli astenuti. Il voto finale sulentro domani. Il provvedimento dovrà poi passare all' esame del Senato e va convertito entro il 29 aprile.

