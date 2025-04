The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered un leak con tante immagini anticipa l’annuncio ufficiale

leak clamoroso ha appena sollevato il velo su uno dei ritorni più attesi del mondo videoludico: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in dirittura d’arrivo. Le immagini trapelate direttamente dal sito ufficiale di Virtuos – studio già noto per progetti di rielaborazione grafica – mostrano il lavoro svolto sull’amatissimo RPG di Bethesda. l’annuncio ufficiale ancora manca, ma i segnali non lasciano spazio a dubbi: il titolo è pronto, e potremmo giocarlo molto prima di quanto pensassimo.Le immagini pubblicate – tra cui diversi confronti diretti con la versione originale del 2006 – mettono in evidenza l’entità del miglioramento grafico. Non si tratta di un remake, come inizialmente ipotizzato da alcune voci, bensì di una rimasterizzazione profonda: risoluzione aumentata, texture ad alta qualità, ambientazioni arricchite e modelli 3D più complessi, con più poligoni e dettagli visivi. Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, un leak con tante immagini anticipa l’annuncio ufficiale Leggi su Game-experience.it Unclamoroso ha appena sollevato il velo su uno dei ritorni più attesi del mondo videoludico: The4:è in dirittura d’arrivo. Letrapelate direttamente dal sitodi Virtuos – studio già noto per progetti di rielaborazione grafica – mostrano il lavoro svolto sull’amatissimo RPG di Bethesda.ancora manca, ma i segnali non lasciano spazio a dubbi: il titolo è pronto, e potremmo giocarlo molto prima di quanto pensassimo.Lepubblicate – tra cui diversi confronti diretti con la versione originale del 2006 – mettono in evidenza l’entità del miglioramento grafico. Non si tratta di un remake, come inizialmente ipotizzato da alcune voci, bensì di una rimasterizzazione profonda: risoluzione aumentata, texture ad alta qualità, ambientazioni arricchite e modelli 3D più complessi, con più poligoni e dettagli visivi.

