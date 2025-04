L’orrore nella villa di Gene Hackman e la morte della moglie per un virus le condizioni shock della casa sapevano che era infestata

condizioni igieniche alcune zone dell’ampia tenuta in cui sono morti Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe. Come riporta il sito Tmz, il dipartimento della Salute del New Mexico aveva fatto una prima valutazione del rischio il 5 marzo scorso. Quando ormai erano deceduti l’attore e sua moglie, i tecnici avevano analizzato la casa per garantire la sicurezza di soccorritori ed eventuali famigliari presenti nella villa. Nulla di allarmante era emerso nella parte principale della villa. Ma in altri locali e nelle auto delle vittime, c’erano evidenti segnali di un’importante infestazione di topi.Come sono morti Gene Hackman e la moglieArakawa aveva chiamato un servizio di assistenza medica il 12 febbraio, preoccupata perché accusava alcuni sintomi sospetti. L’autopsia ha chiarito che la donna sarebbe morta il giorno dopo per una grave infezione polmonare causata da Hantavirus. Leggi su Open.online Era in pessimeigieniche alcune zone dell’ampia tenuta in cui sono mortie suaBetsy Arakawa a Santa Fe. Come riporta il sito Tmz, il dipartimentoSalute del New Mexico aveva fatto una prima valutazione del rischio il 5 marzo scorso. Quando ormai erano deceduti l’attore e sua, i tecnici avevano analizzato laper garantire la sicurezza di soccorritori ed eventuali famigliari presenti. Nulla di allarmante era emersoparte principale. Ma in altri locali e nelle auto delle vittime, c’erano evidenti segnali di un’importante infestazione di topi.Come sono mortie laArakawa aveva chiamato un servizio di assistenza medica il 12 febbraio, preoccupata perché accusava alcuni sintomi sospetti. L’autopsia ha chiarito che la donna sarebbe morta il giorno dopo per una grave infezione polmonare causata da Hanta

Potrebbe interessarti anche:

La drammatica scoperta nella villa di Gene Hackman

Un amore lontano dai riflettori si trasforma in un incubo: la burocrazia e il silenzio fatale. Leggi tutto Tragedia a Santa Fe: la misteriosa morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa su Donne Magazine.

“Un uomo aveva parcheggiato fuori dal cancello della loro villa e li seguiva”: la rivelazione del parrucchiere della moglie di Gene Hackman

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Gene Hackman e sua moglie, Betsy Arakawa. A destare preoccupazione sono due inquietanti episodi avvenuti nei mesi precedenti, raccontati dal parrucchiere della ...

Gene Hackman nella sua ultima apparizione, era magrissimo, camminava vicino alla sua villa con un caffè in mano - VIDEO

Il video di Gene Hackman nella sua ultima apparizione in pubblico L'attore Gene Hackman è stato trovato morto nella sua residenza di Santa Fe, in New Mexico, insieme alla moglie, Betsy Arakawa, ...

L'orrore nella villa di Gene Hackman e la morte della moglie per un virus: le condizioni shock della casa, sapevano che era infestata. Verona, un dentista e la moglie morti da mesi: trovati mummificati, lei seduta davanti al camino. Gene Hackman e Betsy Arakawa, l'eredità contesa, la villa (da 3,2 milioni) sporca, gli escrementi sul paviment. Le pillole, gli occhiali da sole, il cane morto: i misteri attorno alla morte di Gene Hackman e della moglie …. Gene Hackman, un film dell’orrore: la moglie era morta da una settimana. Gene Hackman, cosa si è scoperto sulla fuga di gas: uno dei fornelli in cucina... | .it. Ne parlano su altre fonti