Aggredì anziano in via Finiguerra, condannata a 4 anni e 8 mesi

Firenze, 15 aprile 2025 –, in abbreviato, a 4e 8per rapina e lesioni gravi la 25enne di origini rumene che la notte tra il 29 e il 30 agosto 2024nella cantina di un palazzo in via Maso, nel centro di Firenze, il 91enne Ezio Clemente. La gip Francesca Scarlatti ha ordinato alla donna, difesa dall'avvocato Luca Maggiora, di risarcire l'e versare una provvisionale di 3mila euro in attesa che il tribunale civile definisca l'intero ammontare dell'indennizzo. Il pm Lorenzo Boscagli aveva sollecitato una condanna a 8di reclusione. La gip ha concesso le attenuanti generiche e non ha riconosciuto la recidiva. "Sono delusa” ha detto al termine dell'udienza Chiara Clemente, figlia di Ezio, che si era costituita parte civile ma non si è vista riconoscere alcun risarcimento.