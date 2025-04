Osimhen il Galatasaray fa sul serio Può pagare la clausola aspetta solo il sì di Victor

Il futuro di Victor Osimhen resta un tema caldissimo sul mercato internazionale. A fare chiarezza è Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico dell'attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, che su X (ex Twitter) ha condiviso aggiornamenti diretti sulla situazione.«Il Galatasaray vuole pagare la clausola rescissoria di Osimhen e può farlo – ha scritto Laba –. Stanno solo aspettando il suo sì, che accetti il trasferimento a titolo definitivo. Come il Galatasaray, anche altri club stanno aspettando la risposta di Victor».Smentita invece ogni ipotesi legata a un futuro in Arabia Saudita: «Sono tutte false le notizie su una trattativa con squadre saudite», ha precisato.

