Kolo Muani Conceicao Cambiaso e Weah la gestione dei giocatori criticati da Tudor che non tollera mancanze di carattere

Tudor è passato al bastone. Soprattutto. Leggi su Calciomercato.com E adesso? Come si riparte? Il tono è stato più alto rispetto ai primi tempi: dalla carota, ecco, Igorè passato al bastone. Soprattutto.

Tudor ridisegna ancora la Juventus e manda segnali al mercato: Kolo Muani e Conceicao verso la panchina

Igor Tudor medita qualche cambio, ma soprattutto il passaggio al 3-4-3 per la trasferta di domenica sera sul campo della Roma, che rappresenta...

Juventus, la strada è giusta: chi non l'ha capito andrà via. I casi di Kolo Muani, Conceicao, Cambiaso e Weah. Kolo Muani, Conceiçao e Cambiaso, le riserve di lusso della Juve che fanno scontento Tudor. Conceicao, Kolo Muani e Cambiaso: campo e mercato, cosa succede dopo le critiche di Tudor. Juventus, la strada è giusta: chi non l'ha capito andrà via. I casi di Kolo Muani, Conceicao, Cambiaso e Weah. I casi per la 32a al fanta: Thuram, Conceicao, Cambiaso, Kolo Muani, Mkhitaryan, Bellanova…. Juventus, Tudor alza la voce in spogliatoio: nel mirino i subentrati. Ne parlano su altre fonti

