Napoli incendio al presidio sanitario Asl di Barra operatori e pazienti evacuati

incendio è scoppiato all'interno del presidio Asl Napoli 1 di Barra, nella zona orientale della città. Edificio evacuato. Leggi su Fanpage.it Unè scoppiato all'interno delAsl1 di, nella zona orientale della città. Edificio evacuato.

Napoli: sigaretta provoca incendio in casa, morta 60enne

Napoli, 24 feb. (LaPresse) – Una donna di 60 anni è morta a causa di un incendio divampato questa mattina all’interno di un appartamento a Frattaminore, in provincia di Napoli. L’incendio sarebbe ...

Napoli, il cinema Metropolitan ha riaperto. Manfredi: «Torna un presidio culturale della città»

«La riapertura del Metropolitan, per cui abbiamo lavorato in questi mesi insieme agli altri soggetti coinvolti, rappresenta la salvaguardia di un presidio culturale per il quartiere Chiaia e...

Incendio in un’azienda di Caivano, colonna di fumo nero visibile fino a Napoli

Grosso incendio in un'azienda di Caivano, nell'hinterland di Napoli: una grossa colonna di fumo nero ben visibile da Napoli.Continua a leggere

