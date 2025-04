Quando arriva la Amerigo Vespucci a Taranto e dove ormeggia la nave date e orari delle visite a bordo

Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi e nelle prossime ore arriverà a Taranto. Il veliero resterà in città dal 16 al 22 aprile. Durante le varie soste sarà possibile visitare l'esterno dell'imbarcazione gratuitamente, obbligatoria la prenotazione. Leggi su Fanpage.it Lascuola della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi e nelle prossime ore arriverà a. Il veliero resterà in città dal 16 al 22 aprile. Durante le varie soste sarà possibile visitare l'esterno dell'imbarcazione gratuitamente, obbligatoria la prenotazione.

Potrebbe interessarti anche:

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Ortona e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

Ortona é pronta ad accogliere l’Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare sarà ormeggiata alla Banchina Nord Nuova del porto del comune abruzzese dal 4 al 6 aprile. Le visite saranno ...

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Brindisi e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

Continua il viaggio nel Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci. La storica nave scuola della Marina Militare Italiana approderà a Brindisi dal 12 al 15 aprile. Dopo il tour mondiale, l’imbarcazione sta ...

Amerigo Vespucci a Durazzo, quando arriva e dove ormeggia: date e orari delle visite a bordo

Il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci continua a Durazzo dove la nave scuola della Marina Militare italiana sarà ormeggiata mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025. Le visite sono gratuite ma ...

L’Amerigo Vespucci arriva a Taranto e puoi visitarla gratis. Quando arriva la Amerigo Vespucci a Taranto e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo. Nave Vespucci nella Taranto dei Riti: ecco il programma completo. Riti della Settimana Santa 2025 e sosta della Nave Scuola "Amerigo Vespucci" - Modifiche alla viabilità stradale. Cambiano gli orari delle visite a bordo di nave Vespucci. La nave Amerigo Vespucci arriva a Brindisi e a Taranto. Ne parlano su altre fonti

Secondo viaggiamo.it: Visita l’Amerigo Vespucci a Taranto: un’esperienza imperdibile - L’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare Italiana, sta attraversando il Mediterraneo con un tour che ha catturato l’attenzione di appassionati e turisti. Conosciuta come la “nave ...

Scrive fanpage.it: Amerigo Vespucci a Taranto, al via i biglietti: come prenotare la visita a bordo dal 16 al 22 aprile - La prossima tappa del tour in giro per i porti italiani della Amerigo Vespucci è a Taranto. Da oggi, 5 aprile, sono disponibili le prenotazioni per la visita (gratuita) a bordo della storica nave ...

Nota di notizie.tiscali.it: Vespucci, la partenza da Brindisi per Taranto - L'Amerigo Vespucci lascia Brindisi e si dirige verso Taranto per la settima tappa del tour mediterraneo, dal 16 al 22 aprile. Ormeggera' lungo ...