Mkhitaryan torna sulla frase degli 8216ingiocabli8217 8220Siamo una squadra fortissima è il mio parere8221

Mkhitaryan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ed è tornato sulla frase degli 'ingiocabili' pronunciata dopo la gara vinta con il Monaco a gennaio. Leggi su Fanpage.it Henrikhè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ed èto'ingiocabili' pronunciata dopo la gara vinta con il Monaco a gennaio.

Mkhitaryan torna ‘Ingiocabile’: in Inter-Feyenoord la sua miglior versione

In Inter-Feyenoord Simone Inzaghi ritrova la miglior versione di Henrikh Mkhitaryan. Nella notte di Champions League l’armeno indossa il vestito buono, dimostrando mentalità e ...

Segnala msn.com: Un solo dubbio di formazione per Inzaghi, torna Mkhitaryan dal 1' - In mezzo torna Mkhitaryan, rimasto in panchina per 90' a Leverkusen, a riformare il trio degli intoccabili con Barella e Calhanoglu. In avanti riecco la coppia Lautaro-Thuram.