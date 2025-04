Manchester United Onana delude uscita estiva possibile

OnanaL’incubo del Manchester United potrebbe presto finire, ma solo se il club può evitare di ottenere un colpo finanziario.Il Camerun International, che è arrivato all’Old Trafford la scorsa estate con un accordo da 50 milioni di euro dall’Inter, non è riuscito a essere all’altezza delle aspettative e ora si ritrova a fissare la porta di uscita. Lo United, tuttavia, si sta rifiutando di vendere con uno sconto, chiedendo di recuperare l’intero importo che hanno pagato solo un anno fa.Onana è stata lasciata fuori dalla squadra per la sconfitta per 1-0 a Newcastle, alimentando le voci di una partenza imminente. Justcalcio.com - Manchester United, Onana delude: uscita estiva possibile Leggi su Justcalcio.com Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news proveniente dall’Inghilterra, appena arrivata in redazione:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itAndréL’incubo delpotrebbe presto finire, ma solo se il club può evitare di ottenere un colpo finanziario.Il Camerun International, che è arrivato all’Old Trafford la scorsa estate con un accordo da 50 milioni di euro dall’Inter, non è riuscito a essere all’altezza delle aspettative e ora si ritrova a fissare la porta di. Lo, tuttavia, si sta rifiutando di vendere con uno sconto, chiedendo di recuperare l’intero importo che hanno pagato solo un anno fa.è stata lasciata fuori dalla squadra per la sconfitta per 1-0 a Newcastle, alimentando le voci di una partenza imminente.

