E Gesù si arrabbiò L’anteprima cinematografica di The Chosen vista da Ciccotti

Gesù del sonoro in cui la giusta rabbia nel ripulire «la casa del Padre» dai mercanti di animali, dai cambiavalute, dai venditori di varia, è quello dal volto duro e aspro, fronte alta, di Robert Le Vigan (ottimo attore ma con la macchia di essere stato nella vita privata un collaborazionista deli nazisti durante l'occupazione tedesca della Francia) in Golgotha, 1935 (regia di Julien Duvivier: sarà, venti anni dopo, il regista dei primi due Don Camillo e Peppone).Jonathan Roumie, il Gesù di The Chosen (quinta stagione, esempio riuscito di indie serial) di Dallas Jenkins, primi due episodi, in anteprima nazionale nelle sale cinematografiche in questi giorni, potrebbe esser visto come un dittico della santa rabbia. Ma diverse sono le sequenze riuscite presenti in questi due primi episodi.

