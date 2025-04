Cina 163 mln viaggi transfrontalieri a gen mar 153 su base annua

base annua, hanno dichiarato oggi le autorita’. I cittadini della Cina continentale hanno effettuato la maggior parte dei viaggi transfrontalieri, per un totale di 80,27 milioni, con un incremento del 15,4% anno su anno, secondo l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione. Tuttavia, la crescita maggiore e’ stata registrata da parte dei cittadini stranieri, che hanno effettuato 17,44 milioni di attraversamenti di frontiera, con un aumento del 33,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al contempo, i cittadini di Hong Kong, Macao e Taiwan hanno effettuato 65,72 milioni di viaggi, con un aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente, secondo l’amministrazione. Romadailynews.it - Cina: 163 mln viaggi transfrontalieri a gen-mar, +15,3% su base annua Leggi su Romadailynews.it Gli agenti cinesi di frontiera hanno gestito 163 milioni di ingressi e uscite da gennaio a marzo 2025, segnando un aumento del 15,3% su, hanno dichiarato oggi le autorita’. I cittadini dellacontinentale hanno effettuato la maggior parte dei, per un totale di 80,27 milioni, con un incremento del 15,4% anno su anno, secondo l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione. Tuttavia, la crescita maggiore e’ stata registrata da parte dei cittadini stranieri, che hanno effettuato 17,44 milioni di attraversamenti di frontiera, con un aumento del 33,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al contempo, i cittadini di Hong Kong, Macao e Taiwan hanno effettuato 65,72 milioni di, con un aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente, secondo l’amministrazione.

