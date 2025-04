Perché il Real Madrid chiude il tetto del Bernabeu nelle partite più importanti Arsenal compreso

Arsenal il Real cercherà l'impresa chiudendo il tetto del Bernabeu. Leggi su Fanpage.it Lo straordinario sistema installato durante l'ultima ristrutturazione fa risaltare ancora di più il fattore casa in Champions: contro l'ilcercherà l'impresando ildel

Manchester City-Real Madrid, coreografica con Rodri Pallone d'oro: "Stop Crying Your Heart Out"

`Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di...

Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid

Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida tra Arsenal e Real Madrid andata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in ...

Il primo colpo di Xabi Alonso al Real Madrid viene dal Milan: proposta inevitabile

Il Real Madrid può promettere a Xabi Alonso un colpo dal Milan già prima che assuma l’incarico da allenatore: la proposta può arrivare in estate Carlo Ancelotti con il Real Madrid ha un contratto ...

