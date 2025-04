Autostrade dello Stato acquisisce le quote Anas in 4 società

Autostrade dello Stato Spa ha perfezionato oggi l’acquisizione da Anas Spa delle partecipazioni detenute in quattro società autostradali a pedaggio: 50% di Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; 35% di Autostrada Asti – Cuneo Spa; 32,125% della società Italiana per Azioni per il Traforodel Monte Bianco – SITMB; 31,75% della società Italiana Traforo Autostradale del Frèjus – SITAF Spa.“L’operazione – si legge in una nota -, ai sensi del D.L. n. 121/2021 e del D.L. n. 155/2024, è finalizzata all’attuazione degli obiettivi di razionalizzazione del patrimonio autostradale di proprietà statale dettati dalla normativa in materia e al consolidamento delle attività di Autostrade dello Stato S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e inhouse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Unlimitednews.it - Autostrade dello Stato acquisisce le quote Anas in 4 società Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –Spa ha perfezionato oggi l’acquisizione daSpa delle partecipazioni detenute in quattroautostradali a pedaggio: 50% di Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; 35% di Autostrada Asti – Cuneo Spa; 32,125% dellaItaliana per Azioni per il Traforodel Monte Bianco – SITMB; 31,75% dellaItaliana Traforo Autostradale del Frèjus – SITAF Spa.“L’operazione – si legge in una nota -, ai sensi del D.L. n. 121/2021 e del D.L. n. 155/2024, è finalizzata all’attuazione degli obiettivi di razionalizzazione del patrimonio autostradale di proprietà statale dettati dalla normativa in materia e al consolidamento delle attività diS.p.A.,interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e inhouse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Potrebbe interessarti anche:

Tutor: ecco dov'è stato installato sulle autostrade milanesi

A partire dal 7 marzo è su 26 tratte autostradali il nuovo Tutor 3.0. Il sistema sarà in funzione sulle autostrade A1, A9, A11, A14, A27 e D18 e potrà controllare la velocità media dei ...

Tutor 3.0, ecco dove è stato installato sulle autostrade lombarde (non solo sulla A9)

Come avevamo preannunciato, il nuovo Tutor è stato installato sulla A9 ed è in funzione dallo scorso 7 marzo. Ma la Lainate-Como-Chiasso non è l’unica autostrada interessata da questa novità. Il ...

Tutor 3.0: ecco dov'è stato installato nelle autostrade

A partire dal 7 marzo è su 26 tratte autostradali il nuovo Tutor 3.0. Il sistema sarà in funzione sulle autostrade A1, A9, A11, A14, A27 e D18 e potrà controllare la velocità media dei ...

Autostrade dello Stato acquisisce le quote Anas in 4 società. Giornata Qualità Italia, cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo. Inzaghi “Bayern grande squadra, pronti per il 2° tempo”. Autostrade di Stato, 343 milioni per comprare le partecipazioni che sono già dell’Anas. Nasce la società Autostrade dello Stato: gestirà le autostrade statali a pedaggio. Autostrada del Brennero acquista il 75% di InRail. Ne parlano su altre fonti

iltempo.it comunica: Autostrade dello Stato acquisisce le quote Anas in 4 società - ROMA (ITALPRESS) – Autostrade dello Stato Spa ha perfezionato oggi l’acquisizione da Anas Spa delle partecipazioni detenute in quattro ...

finanza.repubblica.it riferisce: GSE, Autostrade dello Stato: siglato accordo per lo sviluppo sostenibile delle autostrade italiane - (Teleborsa) - Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e Autostrade dello Stato, la società pubblica del settore autostradale (ADS), hanno siglato oggi un accordo di collaborazione istituzionale per ...

Come scrive ansa.it: Accordo Gse-Autostrade dello Stato per sviluppo sostenibile - Il Gse e Autostrade dello Stato, la società pubblica del settore autostradale, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione istituzionale per supportare la realizzazione di un modello di ...