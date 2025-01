Laprimapagina.it - Il kiwi ravviva le macedonie e la nostra salute: ecco perchè

Il, il frutto verde chele, ha un sapore aspro ma è importante per la. Questo frutto ha un contenuto di vitamina C superiore all’arancia.Per chi soffre di stitichezza è un toccasana in quanto ilha un’efficace azione di stimolo per l’intestino. In esso vi è uno zucchero che ha effetti lassativi, il sorbitolo, e il magnesio, un prezioso minerale che rende idratate le feci e ne favorisce il transito. È consigliato mangiare duefreschi al mattino a colazione a stomaco vuoto.In questo modo si ottiene la rieducazione dell’intestino con il superamento della stitichezza e della costipazione. Ila colazione può essere mangiato anche insieme allo yogurt per un pasto completo e per l’azione anti stipsi combinata di frutta e yogurt. Possiamo accompagnarlo con un bicchiere di acqua.