Sport.quotidiano.net - Il commento di Paolo Brogi. Finalmente il Siena torna a sorridere in casa. Bene squadra e mister

Leggi su Sport.quotidiano.net

i tifosi delnon hanno lasciato il Franchi delusi come era accaduto nelle ultime quattro circostanze. Una vittoria, tre punti e davanti una settimana da vivere con un pizzico di serenità. La vittoria della volontà, senza dimenticare i soliti, immancabili brividi, un gol, il primo, regalato in pratica dagli avversari e arrabbiature troppo profonde e recenti per dimenticare le tante, troppe, negatività che girano sopra la testa del. Il tecnico, lo staff e la. Questi sono gli unici protagonisti del successo bianconero, senza ovviamente dimenticare i tifosi, soprattutto quelli della Curva, che hanno trascorso un pomeriggio climaticamente non facile. Questa vittoria non ha altri ‘padri’ rispetto a quelli citati e così sarà fino al termine di questa stagione.