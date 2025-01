Ilfattoquotidiano.it - “Ho ritrovato il mio regalo di Natale per caso dopo 46 anni durante una ristrutturazione. Era nascosto tra le mura di casa dei miei genitori”: la sorpresa di Tim King

Attendere 46per ricevere ildidei. E per puro. È la storia di Tim, proprietario di T.Construction Services a Lombard dell’Illinois. L’uomo aveva deciso di aiutare iper ladelladi famiglia.l’abbattimento dei muri però è accaduto qualcosa di inaspettato. Come riferisce People, gli operai hanno trovato una scatola impacchettata con la carta raffigurante i personaggi Disney e con il nome Timothy scritto sopra.“Abbiamo tirato fuori un armadietto dei medicinali prima di fare il cartongesso e ho pensato, ‘Meglio che dia un’occhiata lì dentro per assicurarmi che non ci sia niente dietro’ – ha raccontato Tim che oggi ha 53– E poi eccolo lì!”. In un video che è diventato naturalmente virale vista la storia affascinante, ha fatto vedere il punto dietro una parete del bagno dove si trovava il pacco prima di estrarlo e scartarlo.