Ex grandi opere

La lista dei sogni è sempre stata lunga: il Passante di Bologna (allargamento di tangenziale e autostrada), la Cispadana (nuova autostrada tra Reggio e Ferrara), la bretella autostradale tra Campogalliano e Sassuolo e l'allargamento a quattro corsie dell'A14, sempre tra Bologna e il raccordo per Ravenna. Tutteche da decenni appunto sono sogni irrealizzati dell'Emilia-Romagna. Proprio per questo, dopo il cambio al vertice anche in Regione, con l'insediamento del nuovo governatore Michele de Pascale, si aspetta una presa di posizione definitiva sul loro futuro. Bene, alcuni interventi per la quarta corsia sull'A14 sono in corso, si vedrà dove arriveranno, mentre il nuovo bando per la concessione dell'Autobrennero potrebbe aprire scenari positivi per le due infrastrutture che insistono su Modenese e Reggiano.