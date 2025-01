Donnapop.it - Epifania cosa vuol dire e perché si festeggia? Conoscete il significato di questa festa?

L’sancisce la fine del periodo di, masirealmente ingiornata? Esistono diverse credenze: in questo articolo vi spieghiamo tutto sulle sue origini!Cos’è l’? Le originiIl proverbio recita “l’, tutte le feste si porta via”!è una festività cristiana che si celebra ogni 6 gennaio, ben 12 giorni dopo il Natale, per quanto riguarda le Chiese occidentali. Le Chiese orientali, che seguono invece il calendario giuliano,no l’il 9 dicembre, solamente due giorni dopo il loro Natale. La ricorrenza – secondo la religione cattolica – è la manizione di Gesù come Dio, con l’arrivo dei Re Magi.Il termine “” significa – dal greco – “apparizione” o “venuta” e anche in passato veniva riferita alla manizione degli Dei; inoltre questo termine si rifaceva anche alla nascita del Dio Sole proprio il 25 dicembre (data dell’antico solstizio d’inverno).