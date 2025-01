Quifinanza.it - Elisabetta Belloni lascia i servizi segreti, smentito il nuovo ruolo con Von der Leyen

ha consegnato le proprie dimissioni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una scelta improvvisata. Le dimissioni arrivano in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, previsto per maggio 2025. Alla notizia, c’è chi ha parlato di un incarico al fianco del presidente della Commissione europea Ursula von der, ma daarriva la smentita su nuovi incarichi. “Al momento non c’è nulla, lascio e basta“, ha dichiarato alla stampa. Si tratta di un momento delicato per il Dis, in particolar modo per le trattative per il rilascio di Cecilia Sala. Dall’annuncio delle dimissioni al nome del successore potrebbe quindi non passare molto tempo.senza una guida: ufficiale dal 15 gennaioAlla fine del 2024,ha consegnato la lettera di dimissioni alla premier Giorgia Meloni.