Ecco numeri, dati e fatti sulla flotta ombra russa

Nei giorni scorsi un team svedese è stato inviato in Finlandia per aiutare nelle indagini sul guasto di un cavo elettrico sottomarino nel Mar Baltico. La petroliera Eagle S, sospettata di far parte della cosiddetta “fantasma”, è sospettata di aver danneggiato il cavo elettrico EstLink 2 tra Finlandia ed Estonia due settimane fa, utilizzando la propria ancora. La polizia finlandese ha quasi completato lo studio dei fondali marini e sono iniziati i lavori di riparazione. La nave rimane sotto sequestro in Finlandia: è stata trasferita nel porto di Kilpilahti, a Est di Helsinki, per ulteriori ispezioni e interrogatori dell’equipaggio. Sette membri dell’equipaggio della petroliera Eagle S sono indagati per sabotaggio e sono stati sottoposti a divieto di viaggio.Altri incidenti simili sono avvenuti dall’inizio della guerra in Ucraina, indicando una possibile guerra ibridacontro la Nato, in particolare gli Stati europei.