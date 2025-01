Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, spari contro un autobus: “Tre morti e sette feriti”. “Idf insegue due palestinesi”

Almeno tre persone sono state uccise e altreferite in, dove une alcuni veicoli civili sono stati bersagliati da colpi d’arma da fuoco: lo fanno sapere fonti mediche israeliane. Non è ancora chiaro chi siano gli autori, chi le vittime, o la dinamica dell’attacco, anche se i servizi di emergenza del Magen David Adom israeliano riferiscono che l’attacco è avvenuto vicino all’insediamento cisgiordano di Kedumim. L’unità portavoce dell’Idf ha informato che dueavrebbero aperto il fuocoune delle auto per poi fuggire dalla scena. Le forze dell’esercito li stanno ancorando, secondo quanto riporta Haaretz.Notizia in aggiornamentoL'articoloun: “Tre”. “Idfdue” proviene da Il Fatto Quotidiano.