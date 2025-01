Ilfattoquotidiano.it - Capodanno in Duomo a Milano, la Procura aprirà un’inchiesta sulle molestie sessuali denunciate dalla studentessa belga di Liegi

Domani 7 gennaio ladiformalmente l’inchiesta per le presunte aggressioni eche unadiavrebbe subito con cinque suoi amici la notte diin piazza, come lei stessa ha raccontato a un quotidiano online del Belgio. In attesa di una denuncia della ragazza, l’indagine per violenza sessuale di gruppo, per ora senza indagati, verrà dunque aperta in base a notizie di stampa e sarà coordinatatrice aggiunta Letizia Mannella. Gli agenti della Squadra Mobile, delegati ad indagare, sono al lavoro dopo che la vicenda, ancora da verificare, è rimbalzata su alcuni media italiani offrendo nei giorni scorsi un assist ad alcuni politici del centro destra per polemizzare e criticare ancora una volta la gestione della città.