Canada premier Trudeau si dimette

17.38 Il primo ministro canadese Justinha annunciato le sue dimissioni specificando che resterà in carica fino a quando il Partito Liberale da lui guidato non designerà il suo successore. A determinare le dimissioni le lotte fra le correnti interne al partito. "Ho intenzione dirmi dal mio posto di capo del partito e di primo ministro una volta che il partito avrà scelto il prossimo leader", ha dettoa Ottawa. Il Partito Liberale viene dato in forte calo dai sondaggi in vista delle elezioni legislative.