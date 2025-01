Pianetamilan.it - Calciomercato – Ex Milan, Kluivert sarà il nuovo CT dell’Indonesia

Leggi su Pianetamilan.it

Ilnon riguarda solo i giocatori, ma anche gli allenatori: l'ex attaccante olandese di Ajax ePatrickilcommissario tecnico dell'Indonesia. Nei Merah Putih (biancorossi), gioca anche il difensore classe 2000 Eliano Reijnders, fratello minore del centrocampista rossonero Tijjani, il quale gioca per l'Olanda. Come riportato su X dall'esperto diFabrizio Romano,sta per firmare il contratto che lo farà diventare il commissario tecnico dell'Indonesia. L'ex calciatore delfirmerà un biennale con opzione di rinnovo per altri due anni e la presentazione si terrà tra qualche giorno, il 12 gennaio. L'obiettivo della Nazionale indonesianaquello di qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. Da calciatore,ha giocato nelsolo nella stagione 1997/98.