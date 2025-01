Ilrestodelcarlino.it - Berco, l’abbraccio di Perego: "Preghiamo per tutelare il lavoro. Operai, non perdete la speranza"

"Cari fratelli e sorelle, in comunione con glidella, viviamo con intensità questa preghiera al Signore per la tutela del. Non sappiamo come si concluderà questa vertenza. Sappiamo però che ogni preghiera è un atto politico, un atto comunitario che guarda alla vita, alle gioie e alle speranze, alle tristezze e alle angosce di ogni uomo e infonde, virtù che muove il nostro cuore, la nostra vita a condividere le situazioni difficili e a trovare le soluzioni possibili". La, parola che accompagnerà l’anno giubilare appena cominciato, è stata più volte richiamata dall’arcivescovo Gian Carloche, ieri mattina nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Copparo, ha celebrato una messa per tutti glidello stabilimento, voluta dallo stesso monsignore per manifestare loro la sua vicinanza e quella dell’intera Chiesa di Ferrara-Comacchio in questo periodo così delicato per le sorti dell’azienda.