Oasport.it - Albo d’oro Tournée dei Quattro Trampolini: Daniel Tschofenig riporta l’Aquila d’Oro in Austria

ha vinto ladei2025, superando all’ultimo salto il connazionale Stefan Kraft. L’co ha trionfato di fronte al proprio pubblico di Bischofshofen, dopo l’affermazione di Capodanno a Garmisch, e ha alzato al cielo la prestigiosissima Aquilaper la prima volta in carriera.Il 22enne hato il trofeo nel proprio Paese a distanza di dieci anni dall’ultima gioia, ottenuta curiosamente proprio da Stefan Kraft, che ha così mancato l’appuntamento con la seconda apoteosi. Alle sue spalle si sono piazzati gli altrici Jan Hoerl e Stefan Kraft. Di seguito l’delladeiDEIAnnoOberstdorfGarmisch-PartenkirchenInnsbruckBischofshofenVincitore generale1953 Erling Kroken Asgeir Dølplads Sepp Bradl Halvor Næs Sepp Bradl1953–54 Olav Bjørnstad Olav Bjørnstad Olav Bjørnstad Sepp Bradl Olav Bjørnstad1954–55 Aulis Kallakorpi Aulis Kallakorpi Torbjørn Ruste Torbjørn Ruste Hemmo Silvennoinen1955–56 Aulis Kallakorpi Eino Kirjonen Hemmo Silvennoinen Koba Zakadze Yuri Skvortsov Nikolay Kamenskiy1956–57 Pentti Uotinen Nikolay Kamenskiy Nikolai Schamov Eino Kirjonen Pentti Uotinen1957–58 Nikolay Kamenskiy Willi Egger Helmut Recknagel Helmut Recknagel Helmut Recknagel1958–59 Helmut Recknagel Helmut Recknagel Helmut Recknagel Walter Habersatter Helmut Recknagel1959–60 Max Bolkart Max Bolkart Max Bolkart Alwin Plank Max Bolkart1960–61 Juhani Kärkinen Koba Zakadze Kalevi Kärkinen Helmut Recknagel Helmut Recknagel (3)1961–62 Eino Kirjonen Georg Thoma Willi Egger Willi Egger Eino Kirjonen1962–63 Toralf Engan Toralf Engan Toralf Engan Torbjørn Yggeseth Toralf Engan1963–64 Torbjørn Yggeseth Veikko Kankkonen Veikko Kankkonen Baldur Preiml Veikko Kankkonen1964–65 Torgeir Brandtzæg Erkki Pukka Torgeir Brandtzæg Bjørn Wirkola Torgeir Brandtzæg1965–66 Veikko Kankkonen Paavo Lukkariniemi Dieter Neuendorf Veikko Kankkonen Veikko Kankkonen (2)1966–67 Dieter Neuendorf Bjørn Wirkola Bjørn Wirkola Bjørn Wirkola Bjørn Wirkola1967–68 Dieter Neuendorf Bjørn Wirkola Gariy Napalkov Ji?í Raška Bjørn Wirkola1968–69 Bjørn Wirkola Bjørn Wirkola Bjørn Wirkola Ji?í Raška Bjørn Wirkola (3)1969–70 Gariy Napalkov Ji?í Raška Bjørn Wirkola Ji?í Raška Horst Queck1970–71 Ingolf Mork Ingolf Mork Zbyn?k Huba? Ingolf Mork Ji?í Raška1971–72 Yukio Kasaya Yukio Kasaya Yukio Kasaya Bjørn Wirkola Ingolf Mork1972–73 Rainer Schmidt Rainer Schmidt Sergei Botschkov Rudolf Höhnl Rainer Schmidt1973–74 Hans-Georg Aschenbach Walter Steiner Hans-Georg Aschenbach Bernd Eckstein Hans-Georg Aschenbach1974–75 Willi Pürstl Karl Schnabl Karl Schnabl Karl Schnabl Willi Pürstl1975–76 Toni Innauer Toni Innauer Jochen Danneberg Toni Innauer Jochen Danneberg1976–77 Toni Innauer Jochen Danneberg Henry Glaß Walter Steiner Jochen Danneberg (2)1977–78 Matthias Buse Jochen Danneberg Per Bergerud Kari Ylianttila Kari Ylianttila1978–79 Yury Ivanov Josef Samek Pentti Kokkonen Pentti Kokkonen Pentti Kokkonen1979–80 Jochen Danneberg Hubert Neuper Hubert Neuper Martin Weber Hubert Neuper1980–81 Hubert Neuper Horst Bulau Jari Puikkonen Armin Kogler Hubert Neuper (2)1981–82 Matti Nykänen Roger Ruud Per Bergerud Manfred Deckert Hubert Neuper Manfred Deckert1982–83 Horst Bulau Armin Kogler Matti Nykänen Jens Weißflog Matti Nykänen1983–84 Klaus Ostwald Jens Weißflog Jens Weißflog Jens Weißflog Jens Weißflog1984–85 Ernst Vettori Jens Weißflog Matti Nykänen Hroar Stjernen Jens Weißflog1985–86 Pekka Suorsa Pavel Ploc Jari Puikkonen Ernst Vettori Ernst Vettori1986–87 Vegard Opaas Andreas Bauer Primož Ulaga Tuomo Ylipulli Ernst Vettori (2)1987–88 Pavel Ploc Matti Nykänen Matti Nykänen Matti Nykänen Matti Nykänen (2)1988–89 Dieter Thoma Matti Nykänen Jan Boklöv Mike Holland Risto Laakkonen1989–90 Dieter Thoma Jens Weißflog Ari-Pekka Nikkola František Jež Dieter Thoma1990–91 Jens Weißflog Andreas Felder Jens Weißflog Ari-Pekka Nikkola Andreas Felder Jens Weißflog1991–92 Toni Nieminen Andreas Felder Toni Nieminen Toni Nieminen Toni Nieminen1992–93 Christof Duffner Noriaki Kasai Andreas Goldberger Andreas Goldberger Andreas Goldberger1993–94 Jens Weißflog Espen Bredesen Andreas Goldberger Espen Bredesen Espen Bredesen1994–95 Reinhard Schwarzenberger Janne Ahonen Kazuyoshi Funaki Andreas Goldberger Andreas Goldberger (2)1995–96 Mika Laitinen Reinhard Schwarzenberger Andreas Goldberger Jens Weißflog Jens Weißflog (4)1996–97 Dieter Thoma Primož Peterka Kazuyoshi Funaki Dieter Thoma Primož Peterka1997–98 Kazuyoshi Funaki Kazuyoshi Funaki Kazuyoshi Funaki Sven Hannawald Kazuyoshi Funaki1998–99 Martin Schmitt Martin Schmitt Noriaki Kasai Andreas Widhölzl Janne Ahonen1999–00 Martin Schmitt Andreas Widhölzl Andreas Widhölzl Andreas Widhölzl Andreas Widhölzl2000–01 Martin Schmitt Noriaki Kasai Adam Ma?ysz Adam Ma?ysz Adam Ma?ysz2001–02 Sven Hannawald Sven Hannawald Sven Hannawald Sven Hannawald Sven Hannawald *2002–03 Sven Hannawald Primož Peterka Janne Ahonen Bjørn Einar Romøren Janne Ahonen2003–04 Sigurd Pettersen Sigurd Pettersen Peter Žonta Sigurd Pettersen Sigurd Pettersen2004–05 Janne Ahonen Janne Ahonen Janne Ahonen Martin Höllwarth Janne Ahonen2005–06 Janne Ahonen Jakub Janda Lars Bystøl Janne Ahonen Janne Ahonen Jakub Janda2006–07 Gregor Schlierenzauer Andreas Küttel Anders Jacobsen Gregor Schlierenzauer Anders Jacobsen2007–08 Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer Janne Ahonen Janne Ahonen Janne Ahonen (5)2008–09 Simon Ammann Wolfgang Loitzl Wolfgang Loitzl Wolfgang Loitzl Wolfgang Loitzl2009–10 Andreas Kofler Gregor Schlierenzauer Gregor Schlierenzauer Thomas Morgenstern Andreas Kofler2010–11 Thomas Morgenstern Simon Ammann Thomas Morgenstern Tom Hilde Thomas Morgenstern2011–12 Gregor Schlierenzauer Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer2012–13 Anders Jacobsen Anders Jacobsen Gregor Schlierenzauer Gregor Schlierenzauer Gregor Schlierenzauer (2)2013–14 Simon Ammann Thomas Diethart Anssi Koivuranta Thomas Diethart Thomas Diethart2014–15 Stefan Kraft Anders Jacobsen Richard Freitag Michael Hayböck Stefan Kraft2015–16 Severin Freund Peter Prevc Peter Prevc Peter Prevc Peter Prevc2016–17 Stefan Kraft-André Tande-André Tande Kamil Stoch Kamil Stoch2017–18 Kamil Stoch Kamil Stoch Kamil Stoch Kamil Stoch Kamil Stoch2018–19 Ry?y? Kobayashi Ry?y? Kobayashi Ry?y? Kobayashi Ry?y? Kobayashi Ry?y? Kobayashi2019–20 Ry?y? Kobayashi Marius Lindvik Marius Lindvik Dawid Kubacki Dawid Kubacki2020–21 Karl Geiger Dawid Kubacki Kamil Stoch Kamil Stoch Kamil Stoch (3)2021–22 Ry?y? Kobayashi Ry?y? Kobayashi Ry?y? KobayashidHuber Ry?y? Kobayashi2022–23 Halvor Egner Granerud Halvor Egner Granerud Dawid Kubacki Halvor Egner Granerud Halvor Egner Granerud2023–24 Andreas Wellinger Anže Lanišek Jan Hörl Stefan Kraft Ry?y? Kobayashi (3)2024–25 Stefan KraftStefan Kraft