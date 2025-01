Primacampania.it - A Napoli nuovo tentativi di introdurre telefonini nel carcere

-Ancora una volta, la professionalità della Polizia Penitenziaria ha impedito un tentativo di introduzione di 3 telefoni cellulari smartphone e tre telefoni cellulari di piccole dimensioni all’interno deldiPoggioreale “G. Salvia”. “Durante i controlli effettuati nel corso dei colloqui, gli agenti hanno scoperto i telefoni cellulari abilmente occultati all’interno di una scarpa di un familiare destinati ad un detenuto”: lo riferisce il vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Marianna Argenio che rivolge “il plauso al personale di Polizia Penitenziaria diPoggioreale per la brillante operazione. I telefoni cellulari sono stati sequestrati e posti nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria competente”. Tiziana Guacci, segretario regionale del SAPPE, evidenzia come anche tali episodi mettano in luce le criticità del sistema penitenziario: “I nostri agenti operano quotidianamente in condizioni di carenza di personale (una carenza di circa 200 agenti) e con un sovraffollamento di circa il 100% di detenuti, ma continuano a garantire la sicurezza delle strutture con dedizione e professionalità”.