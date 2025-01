Iodonna.it - «30 anni fa un produttore mi disse che ero "un'attrice da popcorn". Questa cosa mi ha corroso nel tempo». Ma non è mai troppo tardi per far vedere il proprio valore

mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="8dae59d3-85af-4dfd-b1c7-08a94b68563a" data-message-model-slug="gpt-4o">Certe vittorie non sono solo premi: sono conquiste personali, traguardi di vita che riscrivono la propria storia. Demi Moore, a 62, ha stretto tra le mani il suo primo Golden Globe come Migliorprotagonista grazie a The Substance, il body horror di Coralie Fargeat. Una vittoria che arriva a trent’dalla sua prima candidatura per Ghost e dopo quattro decenni di carriera altalenante, tra grandi successi, aspre critiche e un lungo silenzio. Leggi anche › Golden Globes 2025, i vincitori: trionfano “The Brutalist”, “Emilia Pérez” e “Sh?gun” «L’universo mi ha detto: non hai ancora finito», ha dichiarato emozionata sul palco del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, lasciando trasparire quanto questo premio significhi per lei e per il percorso che l’ha portata fin qui.