Lanazione.it - 25 anni de “I ragazzi della Leonardo”

Firenze, 6 gennaio 2025 – Compie 25l'Associazione, nata per volontà di ex studenti, insegnanti e dirigenti dell'Istituto Tecnico e Professionaleda Vinci di Firenze, come “ponte generazionale fra chi ha concluso l'esperienza all'internoscuola e chi si appresta ad intraprenderla”. Ma non solo: numerose sono infatti le attività filantropiche portate avanti dall’associazione in questi, sia al servizio dei giovani che dell’intera collettività. Basti pensare agli esempi più recenti, come il ripristino del plastico ferroviario donato nel 2010 all’Ospedale Pediatrico Meyer, la donazione di un respiratore polmonare portatile al Coordinamento Nazionale delle Misericordie, i corsi di scambi culturali in lingua inglese dedicati ai giovani ecc. Senza dimenticare che l’Associazione ha ricevuto il prestigioso Premio Sangiorgino 2022 proprio per le sue attività.