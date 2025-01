Tpi.it - Un matrimonio mostruoso: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Un: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Unitaliano del 2023 diretto da Volfango De Biasi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl vampiro Vladimiro e la strega Brunilde sono alle prese con la scomparsa di Nando, il suocero di Adalberto morto sotto una colata di cemento armato a presa rapida. Questa tragedia ha riunito le due famiglie, quella umana di Luna, figlia di Nando, e quella formata da mostri di suo marito Adalberto. Tutti i parenti sono affranti dalla perdita, ma non immaginano neppure lontanamente dove si trovi Nando, che non è finito nell’Aldilà, ma è in un lontano paradiso fiscale. L’unica persona a conoscenza della verità è sua moglie Stella, abbandonata senza neanche il becco di un quattrino e con una serie di debiti, che la donna deve riuscire a saldare.