Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Leoni studia San Marino. Ultimi giorni di riposo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà l’ultimo fine settimana diper le ragazze dell’Arezzo calcio. Nel prossimo fine weekend via al campionato con il primo turno del 2025. Per le ragazze di, che sono reduci dal ko nel turno di recupero contro il Parma, l’impegno sarà in trasferta sul campo del San. Le amaranto sono andate in vacanze con 19 punti lontane 9 punti dalla zona rossa dove si trovano le prossime avversarie. Un bottino di tutto rispetto in attesa di riprendere il cammino puntando all’intera posta in palio per allungare in maniera importante verso posizioni di classifica ancora più tranquille e proseguire così il percorso di crescita. Domenica 19 gennaio primo turno casalingo del 2025 ospitando tra le mura amiche il Genoa.