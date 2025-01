Lapresse.it - Sardegna: Salvini, figuraccia Todde, spero si torni a votare prima possibile

Milano, 5 gen. (LaPresse) – A proposito di, “chela governatrice grillina, che è stata rimossa perché non ha fatto quello che bisogna fare in tutte le elezioni. Ballano decine di migliaia di euro. Se dovessero essere confermate le accuse,che i sardi possano tornare ailper eleggersi un presidente che rispetta le regole, perché valgono per tutti, anche per i grillini”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, nel corso di una diretta Facebook.