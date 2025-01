Golssip.it - Rosanna Lambertucci torna in TV: “Così in forma a 80 anni? Ecco i segreti”

in TV e lo fa con Più sani e più belli. «Sono molto emozionata. È un programma che ho condotto per ben sedici», confida a Nuovo Tv l’esperta di benessere che poi dà i primi consigli: «Attenzione al sonno: dormire bene aiuta a dimagrire. E poi va usato poco sale nel cibo. Inoltre non vanno mai accoppiati i cinque alimenti che cominciano con la lettera P: pasta, pane, pizza, patate e polenta».è in grandee il segreto del suo successo è anche nell'amore con il marito Mario, sposato duefa a 77: «Ho fatto un passo molto importante: sposarsi a quest’età può sembrare una pazzia. Ho capito che la mancanza di affetto è una cosa che, specialmente andando avanti con gli, non ci fa vivere bene, mentre condividere aiuta tanto. Quando ci si sposa in età matura, i valori che cerchi nella relazione sono altri.