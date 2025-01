Ilfattoquotidiano.it - Potenza, il sindaco Pd e il tributo a Postiglione, già candidato di Forza Nuova. “Debiti elettorali”: la rivolta della sinistra lucana

contro l’intitolazione a Bonaventura, discusso pioniere delle radio privateBasilicata e giàgovernatore con, del belvedere nel parco di Montereale. A poche decine di metri dal monumento ai caduti dove ogni anno viene celebrato il 25 aprile. A scagliarsi contro la scelta di dedicare un luogo pubblicosua città alla memoria di, fondatore di RadioCentrale, sono state diverse sigle del variegato mondoe non solo. Da Rifondazione comunista all’Anpi, passando per Arci, Usb, Potere al Popolo, Opposizione studentesca d’alternativa, Resistenza popolare, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Libera Basilicata e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Nessun commento invece, almeno per ora, dagli esponenti di Pd, M5s e delle altre forze del fu campo largo.