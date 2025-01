.com - Persone naturali e strafottenti con Marisa Laurito e Guglielmo Poggi all’OFF/OFF Theatre

conva in scena/OFF: in scena anche Livio Beshir e Giancarlo Nicoletti, che si occupa anche della regiaUn inno alla tragicommedia ed alla firma di uno tra i più grandi autori: Giuseppe Patroni Griffi, omaggiato d/OFF(qui il sito internet ufficiale) come il primo sipario del 2025. Da martedì 7 a giovedì 12 gennaio la sala di via Giulia ospiterà, diretto da Giancarlo Nicoletti nel nuovo e originale allestimento di un grande classico che ha fatto la storia del teatro contemporaneo.– il castUn cast unico, non convenzionale e proveniente dai mondi teatrali più variegati è il cuore pulsante di un’operazione che continua a far parlare di sé:accetta la sfida di dare voce e corpo al ruolo che fu di Pupella Maggio, segnando il suo ritorno alla grande drammaturgia d’autore e inaugurando una nuova stagione della sua lunga carriera; Giancarlo Nicoletti presta la sua attorialità unica e la sua esperienza di uomo di teatro a 360° al travestito Mariacallàs e la rivelazione di serie tv e cinemainterpreta quel Fred che fu creato da un esordiente Gabriele Lavia.