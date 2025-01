Ilnapolista.it - Pagelle / Juan Jesus è la prova della dimensione mistica del contismo

Ledi Fiorentina-Napoli 0-3, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Se non fosse, nel secondo tempo, per quella magnifica epifania del suo talento sul tiro di Mandragora, indi puntellata dalla prodigiosa schiena di Amir su Beltran, il giovane Meret sarebbe senza voto, in una partita in cui gli autoctoni sparacchiano solo fuori. Viva Meret – 7DI LORENZO. L’Eurocapitano deve fronteggiare l’unico viola che si dimena per accocchiare qualcosa, l’irritante Sottil (tale e quale l’agitato papà). Per il resto pugna accortamente, a sostegno di una difesa che ancora una volta fa rimanere vergine la porta del giovane Meret – 6,5RRAHMANI. Nel cantiere del Franchi, Amir edifica il Muro del Pianto viola. Non c’è da aggiungere altro – 7. Una premessa: iloggi approda a una, un fenomeno esoterico che i più non possono e non vogliono comprendere, laddove l’illuminazione è impedita dall’idolatria per il cieco paganesimo giochista e che genera scetticismo e critiche (ancora! Incredibile a dirsi).